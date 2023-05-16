أسعار الذهب تعاود التراجع بعد إشارات من الفيدرالي على…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 مايو 2023 04:09 مساءً - – تراجعت أسعار الذهب قليلا يوم الثلاثاء بعدما درس المتعاملون بعناية تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) حول إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما حدت المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأمريكي وخطر التخلف عن السداد من خسائر السبائك.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2015.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0452 بتوقيت جرينتش بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 2020.40 دولار.

وقال مات سيمبسون، محلل السوق البارز في سيتي إندكس إن أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي قللوا من احتمالية خفض أسعار الفائدة هذا العام مما دفع أسعار الذهب إلى الانخفاض قليلا مضيفا أن فشل المعدن النفيس في البقاء فوق المستوى القياسي السابق زعزع الثقة.

وكان سعر الذهب وصل إلى 2072.19 دولار هذا الشهر حائما حول معاجلستواه القياسي الذي بلغ 2072.49 دولار، وذلك بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة قد تنتهي.

وأشار أعضاء في المركزي الأمريكي يوم الاثنين إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة، وإذا جد جديد فإنها قد ترتفع مرة أخرى نظرا للوتيرة البطيئة التي يسير بها انخفاض معدلات التضخم والاقتصاد الذي لا يظهر سوى علامات ضعف مؤقتة.

كما يتابع المتعاملون في السوق عن كثب تطورات نقاشات رفع سقف الدين الأمريكي، ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات بهذا الشأن مع السياسي الجمهوري كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الساعة 1900 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.01 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1063.76 دولار بينما استقر سعر البلاديوم عند 1532.28 دولار.