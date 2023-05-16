مبيعات التجزئة في الصين ترتفع 18.4% خلال أبريل

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 مايو 2023 04:09 مساءً - شينخوا _ أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين ارتفعت بنسبة 18.4 في المائة على أساس سنوي في أبريل الماضي.

وفي الفترة من يناير إلى أبريل، زادت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء.

وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 14.98 تريليون يوان (حوالي 2.16 تريليون دولار أمريكي).