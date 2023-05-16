مال وأعمال

مبيعات التجزئة في الصين ترتفع 18.4% خلال أبريل

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مبيعات التجزئة في الصين ترتفع 18.4% خلال أبريل من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 مايو 2023 04:09 مساءً - شينخوا _  أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين ارتفعت بنسبة 18.4 في المائة على أساس سنوي في أبريل الماضي.

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وفي الفترة من يناير إلى أبريل، زادت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء.

وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 14.98 تريليون يوان (حوالي 2.16 تريليون دولار أمريكي).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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