الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب على النفط 2 مليون برميل…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 مايو 2023 05:06 مساءً - سي ان بي سي _ توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها ارتفاع الطلب على النفط 2 مليون برميل يومياً في 2023 بدعم من عودة الاقتصاد الصيني.

ورفعت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 102 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن تعافي الصين بعد رفع قيود كوفيد -19 تجاوز التوقعات مع وصول الطلب إلى مستوى قياسي بلغ 16 مليون برميل يوميا في مارس.

هذا وانخفضت إمدادات النفط العالمية بـ 400 ألف برميل يومياً في 2023 بسبب التخفيضات الإضافية لأوبك+.

ومن المقرر أن يمثل أكبر مستورد للنفط في العالم ما يقرب من 60% من نمو الطلب العالمي في عام 2023، مما يعوض، إلى جانب الهند والشرق الأوسط ، الطلب البطيء في البلدان المتقدمة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الولايات المتحدة والبرازيل ستقودان نمواً متواضعاً في معروض النفط يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا على مدار العام، حيث أن تخفيضات أوبك+ المتفق عليها في أبريل تعني أن الكميات من أوبك ستنخفض 850 ألف برميل يوميا من ذلك الحين حتى ديسمبر.