- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب على النفط 2 مليون برميل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 مايو 2023 05:06 مساءً - سي ان بي سي _ توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها ارتفاع الطلب على النفط 2 مليون برميل يومياً في 2023 بدعم من عودة الاقتصاد الصيني.
ورفعت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 102 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن تعافي الصين بعد رفع قيود كوفيد -19 تجاوز التوقعات مع وصول الطلب إلى مستوى قياسي بلغ 16 مليون برميل يوميا في مارس.
هذا وانخفضت إمدادات النفط العالمية بـ 400 ألف برميل يومياً في 2023 بسبب التخفيضات الإضافية لأوبك+.
ومن المقرر أن يمثل أكبر مستورد للنفط في العالم ما يقرب من 60% من نمو الطلب العالمي في عام 2023، مما يعوض، إلى جانب الهند والشرق الأوسط ، الطلب البطيء في البلدان المتقدمة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الولايات المتحدة والبرازيل ستقودان نمواً متواضعاً في معروض النفط يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا على مدار العام، حيث أن تخفيضات أوبك+ المتفق عليها في أبريل تعني أن الكميات من أوبك ستنخفض 850 ألف برميل يوميا من ذلك الحين حتى ديسمبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب على النفط 2 مليون برميل… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.