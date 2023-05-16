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كوفبيك الكويتية تسعى إلى بيع أصولها في النرويج

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر كوفبيك الكويتية تسعى إلى بيع أصولها في النرويج من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 مايو 2023 07:09 مساءً - العربية نت _ قالت مصادر إن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، بدأت عملية بيع لأصولها في النرويج، في إطار تركيزها على مراكز استكشاف وإنتاج جديدة.

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وذكرت ثلاثة مصادر، أن الشركة عينت سكوتيا بنك لإدارة عملية البيع التي يمكن أن تجمع 300 مليون دولار.

ولم ترد مؤسسة البترول الكويتية، الشركة الأم لكوفبيك، على طلب للتعليق. كما لم يتسن الحصول على تعليق من سكوتيا بنك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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