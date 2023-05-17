مجموعة أيمن شاهين تفتتح مصنعا لإنتاج مشروب الشعير موسى في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 مايو 2023 12:12 صباحاً - إسلام سالم – أعلنت مجموعة شركات أيمن شاهين عن افتتاح وتشغيل أول مصنع لإنتاج مشروب الشعير “موسي” في مصر، باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار، وذلك بالشراكة مع شركة كارلسبرج الدنماركية المالكة للعلامة التجارية موسى.

وذكر بيان للشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار، لافتا إلى إنتاج مشروب الشعير “موسي” لأول مرة في مصر، باستثمارات مصرية بنسبة 100%.

وقال أيمن شاهين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أيمن شاهين، إن مصنع سبرينج، التابع للمجموعة، يقع على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويعمل وفقا لأحدث النظم التكنولوجية والمعايير البيئية، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 30 ألف زجاجة في الساعة.

وأضاف أن المصنع يستهدف حجم مبيعات في السنة الأولى يصل إلى 13 مليون دولار، وتصدير 25%؜ من الإنتاج من مصر لدول العالم.