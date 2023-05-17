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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الأمير تميم بن حمد يصدر قرارا بإعادة تنظيم جهاز قطر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 مايو 2023 01:09 صباحاً - – قال بيان للديوان الأميري القطري يوم الثلاثاء إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر قرارا بإعادة تنظيم جهاز قطر للاستثمار.
وعين الشيخ تميم في مارس آذار محافظ البنك المركزي المصري الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيسا لجهاز قطر للاستثمار بعدما أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز.
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