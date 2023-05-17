رئيس الوزراء يوجه باستغلال أصول شركة جسور بما يخدم أهداف…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 مايو 2023 09:12 صباحاً - دوت الخليج – وجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي بوضع خطة متكاملة لتفعيل عمل شركة “جسور”؛ بالاعتماد على الأهداف والغرض من إنشائها، مع ضرورة العمل على الاستغلال الأمثل لمختلف الأصول التى تمتلكها، خاصة في الخارج، بما يخدم أهداف الدولة المصرية في التوسع في حجم الصادرات، لا سيما للدول الإفريقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم، لمتابعة الموقف الخاص بشركة النصر للتصدير والاستيراد جسور.

وقال مدبولي إن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة موقف شركة النصر للتصدير والاستيراد “جسور”، بعد صدور قرار بنقل تبعيتها من وزارة قطاع الأعمال العام، إلى وزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى دور هذه الشركة في تحقيق المستهدفات من قطاع الصادرات.

وقال وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، إنه منذ صدور القرار جرى عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي الشركة، للوقوف على وضعها الحالي، ومختلف الأنشطة التي تؤديها بشكل تفصيلي.

واستعرض الاجتماع موقف ما تمتلكه الشركة من أصول بالداخل والخارج، وموقف هذه الأصول، سواء التمليك منها أو حق الانتفاع، أو الإيجار، ومقترحات الاستغلال الأمثل لها.

وأشار سمير إلى أنه سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل دور شركة “جسور”، وتنفيذها أعمال وخدمات الوساطة والتسويق والنقل والخدمات اللوجستية وخدمات الوكالة للصادرات المصرية، إلى جانب تولي مهام تسجيل الشركات واستصدار الشهادات والتصاريح كافة ذات الصلة بتسويق وبيع المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وتابع: كما ستساعد “جسور” الشركات المصرية للمشاركة في المعارض والفعاليات الترويجية، وأيضًا تيسير توصيل الشركات المصدرة بالمستوردين المحتملين بالأسواق العالمية، وتعريفهم بنوعية المنتجات المطلوبة بالتنسيق مع الهيئات والجهات ذات الصلة التابعة لوزارة التجارة والصناعية، والعمل على تعظيم الاستفادة من منصة مصر الإلكترونية في هذا الشأن.