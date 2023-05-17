مال وأعمال

ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من المتوقع في أبريل

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من المتوقع في أبريل من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 مايو 2023 10:08 صباحاً - – ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من المتوقع في أبريل لكن الاتجاه الأساسي كان قويا، مما يشير إلى أن إنفاق المستهلكين سجل بداية قوية للربع الثاني متحديا التوقعات بحدوث ركود هذا العام.

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وربما كانت الزيادة الأقل من المتوقع لمبيعات التجزئة الشهر الماضي، التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء، انعكاسا لارتفاع متوسط في مبيعات السيارات والذي قال بعض خبراء الاقتصاد إنه بسبب انخفاض الأسعار. ونمت مبيعات شركات تصنيع السيارات في أبريل.

وقال سال جواتيري كبير خبراء الاقتصاد لدى (بي.إم.أو كابيتال ماركتس) في تورونتو “حدوث انكماش في الاستهلاك الشخصي الفعلي يتطلب انخفاضات واضحة في الإنفاق خلال الشهرين المتبقيين من الربع الثاني”.

ارتفعت مبيعات التجزئة 0.4% الشهر الماضي، بينما جرى تعديل البيانات لشهر مارس بخفض طفيف لتظهر تراجع المبيعات 0.7% بدلا من 0.6% كما ورد سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا نمو المبيعات 0.8%.

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وتضافر ارتفاع مبيعات التجزئة مع النمو قوي في الوظائف في أبريل ليشيرا إلى أن الاقتصاد يشهد تعافيا في الربيع بعد تباطؤ النشاط في شهري فبراير ومارس.

وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، تعافت مبيعات التجزئة 0.7% الشهر الماضي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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