انت الان تتابع خبر على موقع البورصة المصرية.. سعر الذهب اليوم الاربعاء 16 مايو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء انخفاضا على موقع البورصة المصرية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه أمس الإثنين، وذلك بعد قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر.

سعر الذهب على موقع البورصة المصرية

وسجل سعر الذهب على موقع البورصة المصرية كالتالي– بلغ سعر الذهب عيار 24 للشراء اليوم 2567.23 جنيه، بانخفاض 1.239 جنيه

فيما سجل سعر الطلب للبيع نحو 2603.22 جنيه، وهو نفس مستواه أمس.

– كما بلغ سعر الذهب عيار 21 للبيع نحو 2278 جنيها

– بينما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1952 جنيها

– وسجل سعر الجنيه الذهب 18224 جنيها.

بينات الذهب استرشادية

وأشارت البورصة المصرية إلى أن بيانات الذهب استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسئوليتها، موضحة أن دور البورصة المصرية يقتصر على نشرها دون أدنى مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

والجدير بالذكر أن البورصة المصرية، قد أطلقت الأحد الماضي، خدمة نشر أسعار الذهب في مصر على موقعها الإلكتروني بدءا من أمس الإثنين، وأعلنت السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية.