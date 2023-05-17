نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يتراجع بعد بيانات اقتصادية صينية وأمريكية دون المتوقع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 مايو 2023 12:12 مساءً - – انخفضت العقود الآجلة للنفط يوم الثلاثاء بعدما محت بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الصين والولايات المتحدة أثر رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا إلى 74.91 دولار للبرميل عند التسوية، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا إلى 70.86 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من 1% يوم الاثنين، بعد سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات.

وتأثرت الأسعار يوم الثلاثاء ببيانات أظهرت نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين بوتيرة أقل كثيرا من التوقعات في أبريل، وهو ما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد فقد زخمه في بداية الربع الثاني.

لكن ارتفاع استهلاك المصافي الصينية 18.9% على أساس سنوي في أبريل نيسان لأعلى مستوياته على الإطلاق ساهم في الحد من خسائر النفط.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب “هناك الكثير من القلق بشأن الأرقام الصناعية الصينية لكن إذا نظرت إلى أرقام الطلب الفعلية هناك أو معدلات استهلاك المصافي فهم يقتربون من تحطيم أرقام قياسية”.

وأظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة أقل من المتوقع في أبريل مما يشير إلى تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار والفائدة المصرفية.

ورفعت وكالة الطاقة العالمية توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي يبلغ 102 مليون برميل يوميا.

وقالت إن التعافي الصيني بعد رفع قيود كوفيد-19 فاق التوقعات مع بلوغ الطلب مستوى قياسيا عند 16 مليون برميل يوميا في مارس.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الاثنين إنها ستشتري 3 ملايين برميل من النفط الخام للتسليم في أغسطس لإعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي.