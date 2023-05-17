انت الان تتابع خبر ارتفاع غير مسبوق لأسعار اللحوم في مصر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لم يصدق عمر الشاهد ما يثار على وسائل التواصل بشأن الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم، وذهب بنفسه إلى "سوق الخميس" حيث تباع كافة أنواع الماشية بالقرب من منطقة المنيب بمحافظة الجيزة لعله يحسم حالة التردد التي أصابته ويقرر: هل يشتري الأضحية هذا العام أم يصرف عنها النظر؟

لا يخفي الشاهد -في حديثه للجزيرة نت- شعوره بالصدمة من ارتفاع أسعار المواشي، ويقول إن سعر الأبقار مثلا اقترب من 180 جنيها للكيلوغرام، وتوقع أن يتجاوز سقف 200 جنيه قبل عيد الأضحى المبارك (الدولار يساوي 31 جنيها تقريبا حسب الأسواق الرسمية).

يصف هذا المواطن الوضع الحالي بالجنون، ويقول إنه قد يتراجع عن أداء شعيرة الأضحية هذا العام، إلا إذا وجد 5 آخرين يشاركونه التكلفة.

ومن جهته يأسف شعبان صميدة (تاجر مواد غذائية) لقرب اتخاذه قرارا مماثلا بالعزوف عن الأضحية، ويقول للجزيرة نت "بهذا الشكل أصبحنا ممن تجوز فيهم الصدقة، ولم تعد لدينا القدرة على مساعدة الناس أو حتى الوفاء بهذه الشعيرة العظيمة".

وحسب تقديرات جهاز الإحصاء القومي، فقد استوردت مصر لحوما بقيمة 1.6 مليار دولار تقريبا خلال عام 2022، منها ما قيمته ربع مليار دولار من السودان.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن 60% من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان يتركز في المواشي واللحوم، وهو القطاع الأكثر تأثرا بسبب الاضطرابات الراهنة في الجارة الجنوبية.

اسواق الماشية تعاني من الركود بسبب أزمة الأعلاف (الجزيرة نت)

أسواق الماشية بمصر تعاني من الركود بسبب أزمة الأعلاف (الجزيرة)

أضحية بالتقسيط

ومع اقتراب عيد الأضحى، لوحظ ارتفاع قياسي بأسعار اللحوم والمواشي دفع بعض الجمعيات الأهلية للإعلان عن عروض تقسيط للأضاحي لمدة 12 شهرا بعد أن استحال على الكثيرين شراؤها.

وعلى صفحتها الرسمية نشرت جمعية "الأورمان" -وهي واحدة من أشهر الجمعيات الأهلية في مصر- إعلانا عن بيع لحوم الأضاحي بالتقسيط على 12 شهرا.

كما عرضت "الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية" الصكوك المعتادة للأضحية، وهي صكوك "مشاركة" تضم 7 أو 6 مشاركين في البقرة الواحدة.

لكن عامر السيد مسؤول الجمعية في منطقة القناطر بمحافظة القليوبية يشير إلى أن قيمة الصك الواحد زادت 3 أضعاف عن العام الماضي، فأصبحت 9 آلاف جنيه للفرد الواحد بعد أن كانت 3 آلاف فقط العام الماضي، وأوضح أن صاحب الصك يحصل على 30 كيلوغراما من اللحم، يتسلم منها ثلثين ويتنازل عن الباقي لتوزيعها على الفقراء تحت إشراف الجمعية.

ويشير أيضا إلى أن هذا العام شهد تراجعا كبيرا في حجم الطلب على الصكوك، كما تراجع حجم التبرعات التي تتلقاها الجمعية، موضحا أن ذلك سينعكس حتما على الكميات الموزعة على الفقراء، وتوقع أن تشهد انخفاضا كبيرا.

ومع ذلك، قال مسؤول الجمعية -التي توصف بأنها الأوسع انتشارا في البلاد- إن توزيع اللحوم على الفقراء عملية مستمرة طوال العام ولا ترتبط بموسم الأضاحي، معربا عن أمله في تجاوز الأزمة الحالية قريبا.