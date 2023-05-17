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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصاد اليابان ينمو 1.6% على أساس سنوي في الربع الأول من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 مايو 2023 03:12 مساءً - – أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء، أن اقتصاد اليابان نما 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، إذ عوض الاستهلاك الخاص القوي والزيادة غير المتوقعة في الإنفاق الرأسمالي تراجع الطلب الخارجي.
وفاقت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بكثير متوسط تقديرات الاقتصاديين لنمو 0.7 بالمئة على أساس سنوي.
ونما الاستهلاك المحلي الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني 0.6 بالمئة على أساس فصلي في الفترة من يناير إلى مارس.
وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو المحرك الرئيسي للنمو، 0.9 بالمئة، مقابل تقديرات الاقتصاديين بانخفاضه.
وقلص انخفاض الطلب الخارجي، أو صافي صادرات اليابان مكاسب الربع الأول بواقع 0.3 نقطة مئوية، والتي عوضتها زيادة الطلب المحلي 0.7 نقطة مئوية.
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