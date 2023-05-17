نعرض لكم الان تفاصيل خبر ماسك: الفيدرالي الأمريكي سيكون بطيئا للغاية في خفض الفائدة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 مايو 2023 03:12 مساءً - سي ان بي سي _ قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك أمس الثلاثاء، إنه يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان بطيئًا للغاية في زيادة أسعار الفائدة، ومن المحتمل أن يكون خفضها بطيئًا للغاية في الأشهر المقبلة.

وذكر ماسك لـ CNBC: “ما يقلقني بشأن الطريقة التي يتخذ بها الفيدرالي القرارات هو أنه يعمل على مدى وقت كبير جدًا”. “الفيدرالي كان بطيئًا في رفع أسعار الفائدة، وسيكون بطيئًا في خفضها”.

وفي 3 مايو، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنسبة 0.25% إلى نطاق يتراوح بين 5% و 5.25%.

كانت هذه هي الزيادة العاشرة في معدل الفائدة الأمريكية خلال ما يزيد قليلاً عن عام، لكن مسؤولي الفيدرالي ألمحوا أيضًا بشكل مبدئي إلى أنه قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وقال ماسك إن الأشهر الـ 12 المقبلة ستكون صعبة على تسلا والشركات الأخرى من منظور الاقتصاد الكلي؛ بسبب زيادة أسعار الفائدة التي تقلل من ميزانيات المستهلكين.

أضاف: “رفع الفيدرالي للفائدة أشبه بالضغط على مكابح الاقتصاد الأمريكي بصراحة، إنه يجعل الكثير من الأشياء أكثر تكلفة. لذا، إذا كانت مدفوعات السيارة أو الرهن العقاري الخاص بك تستوعب قدرًا أكبر من ميزانيتك الشهرية، فسيكون لديك أموال أقل لشراء أشياء أخرى”.

وأكد ماسك أنه لا يهتم إذا كانت تغريداته النارية تخيف المعلنين وتبعدهم بعيدًا عن Twitter، قائلاً: “سأقول ما أريد، وإذا كانت نتيجة ذلك هي خسارة المال، فليكن”.

لسنوات، قام ماسك بنشر تغريدات مثيرة للجدل، بما في ذلك نظريات المؤامرة والتعليقات التي وصفها منتقدوه بأنها تمييزية على نطاق واسع.

منذ أن تولى رئاسة تويتر في الخريف الماضي، شهدت المنصة انخفاضًا حادًا في عائدات الإعلانات. في الأسبوع الماضي، عيّن ماسك رئيسة سابقة للإعلانات في NBCUniversal لتحل محله كرئيسة تنفيذية لـ Twitter، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها وسيلة لتحفيز الإعلانات في Twitter.

وتعليقاً على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع عقدها عام 2024، قال ماسك لـ CNBC: “نريد رئيساً تنفيذياً جيداً للولايات المتحدة”.

ويعتقد أنه كان هناك بعض التزوير في التصويت في انتخابات عام 2020 التي أسفرت عن فوز الرئيس بايدن، وقال أيضًا إنه صوت لصالح بايدن لكنه ألمح إلى أنه لم يكن سعيدًا باختياره.

وعند سؤاله بشأن مدى تسببه في مشكلات للقطاع المصرفي بسبب رغبته في ربط منصة تويتر بخدمات مالية ومصرفية، قال إيلون ماسك لـ CNBC: “لا أريد تعطيل شيء لمجرد الإضرار والتعطيل، الأمر يتلخص في أنه لو كان هناك منتج جيد يسهم في تحسين حياة البشر مثل منصة تويتر، فهذا شئ عظيم، وأظن أن هناك إمكانية لصناعة نظام مالي أعلى كفاءة”.

وأشار ماسك في تصريحاته لـ CNBC إلى أنه يجب أن يشعر الناس بالقلق من التوتر بين أمريكا والصين.

وتأتي التعليقات بعد عام من إعلان الرئيس جو بايدن أن واشنطن ستكون مستعدة للدفاع عن تايوان إذا تعرضت الجزيرة الآسيوية الواقعة قبالة الساحل الصيني للهجوم. تعتقد الصين أن تايوان جزء من أراضيها.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان تحرك الصين للسيطرة على تايوان سيكون أمرًا سيئًا لشركة تسلا أو الشركات الأخرى، قال ماسك: “الاقتصاد الصيني وبقية الاقتصاد العالمي مثل التوائم الملتصقة. سيكون الأمر مثل محاولة فصل التوائم الملتصقة بما تحمله هذه العملية من خطورة. وهو في الواقع أسوأ بالنسبة للعديد من الشركات الأخرى كما هو الحال بالنسبة لـ Tesla. أعني، لست متأكدًا من أين ستحصل على iPhone على سبيل المثال”.

وزعم الرئيس التنفيذي لتسلا أنه سبب وجود شركة OpenAI مطورة ChatGPT، مستشهداً باستثماراته السابقة في الشركة، وأن Microsoft تمارس السيطرة على شركة الذكاء الاصطناعي، وهو تأكيد نفاه بشدة ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لـ Microsoft.

قال ماسك لـ CNBC: “لقد توصلت إلى اختيار اسم الشركة”، مضيفاً أنه كان له دور فعال في توظيف العلماء والمهندسين الرئيسيين في الشركة.

كان ماسك داعمًا مبكرًا للشركة الناشئة العاملة في الذكاء الاصطناعي، وذكرت تقارير إعلامية أنه التزم بتقديم دعم بقيمة مليار دولار قبل انسحابه من الشركة بسبب الخلافات حول سرعة تقدم OpenAI، وقال إنه استثمر في النهاية حوالي 50 مليون دولار.

كما أشار إلى أن OpenAI لم تركز بشكل كافٍ على التطوير الآمن للذكاء الاصطناعي. كان ماسك أحد الموقعين على خطاب مفتوح في مارس/آذار يطالب فيه بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم أثناء وضع الضمانات، لكنه أخبر CNBC أنه يعلم أن الخطاب من غير المرجح أن يكون مؤثراً.

يرى ماسك إن العمل من المنزل خطأ من الناحية الأخلاقية، فهو من بين أكبر داعمي العودة إلى العمل من المكتب.

وقال: “الأمر ليس مجرد شيء يتعلق بالإنتاجية. أعتقد أنه خطأ من الناحية الأخلاقية.”

ووصف ماسك فئة موظفي الحاسوب المحمول بأنهم يعيشون في عزلة بسبب العمل من المنزل.

مع تباطؤ الإنتاجية على ما يبدو ونمو توقعات المستثمرين، طالب العديد من المديرين التنفيذيين في الشركات بما في ذلك Amazon و Salesforce العمال بالبدء في العودة إلى المكاتب.