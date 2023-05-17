انت الان تتابع خبر اسعار الخضار و الفواكة بالسوق المحلي الأربعاء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3232 طنا، منها 2396 طن خضار، و635 طن فواكه، و201 طن من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 15و25 قرشا، والبطاطا بين 20 و30 قرشا، والبندورة بين7 و10 قروش، والجزر بين 20 و30 قرشا، والخيار بين 15 و25 قرشا، والزهرة بين 20 و30 قرشا، والليمون بين 40 و60 قرشا، والموز البلدي بين 50 و60 قرشا.