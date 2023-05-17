تخصيص أرض بخليج السويس لشركتي سكاتك وميرسك لاستخدامها في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 مايو 2023 05:06 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الطلبين المقدمين من كل من شركة “سكاتك” النرويجية، وشركة “ميرسك” الدنماركية، لتخصيص قطعة أرض بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، لاستخدامها في إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرات تقريبية 320 ميجاوات.

يأتي ذلك لتغذية مشروعي الشركتين، الأول الخاص بشركة “سكاتك” لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي يُعد المشروع الأول من نوعه بالمنطقة، وتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بالفعل، والثاني خاص بشركة “ميرسك” لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في إمدادات تموين السفن العابرة لقناة السويس، باعتبارها من أكبر وأهم الخطوط الملاحية في العالم، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة.