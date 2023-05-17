المصرية لنقل الكهرباء تطرح أعمال تغذية محطات جر المرحلة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 مايو 2023 07:09 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب الهيئة القومية للأنفاق، بشأن قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بأعمال الطرح والإسناد والتعاقد والتنفيذ لأعمال التغذية الكهربائية لمحطات الجر الكهربائي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

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كما شمل القرار، تولي الشركة أيضا المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف، (LRT3)، وذلك لما لديها من خبرة في هذا المجال، وأسوة بما قامت به الشركة في المشروعات السابقة، مثل: محطة محولات مترو روض الفرج بالخط الثالث للمترو، وخطي المونوريل، والقطار الكهربائي السريع.