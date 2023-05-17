انت الان تتابع خبر الأردن والنقد الدولي يتوصلان لاتفاق في برنامج الإصلاح الإقتصادي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير المالية محمد العسعس، الأربعاء، إن الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي نجحا في التوصل لاتفاق في المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في وقتها المحدد.



وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في ختام المراجعة السادسة، أن هذه المراجعة هي ركن أساسي للتأكيد على منعة الاقتصاد الأردني وعلى ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية العالمية بثبات الاقتصاد الأردني مدعوما بإصلاحات مالية ونقدية.



وأشار العسعس إلى أن الأردن استطاع الحفاظ على استقراره المالي والنقدي في أعتى الظروف العالمية تقلبا وفي ظل صعوبات اقتصادية تواجهها دول عديدة في العالم بسبب إصلاحات قامت بها الحكومة لتعزيز استقرار ومنعة الاقتصاد.



وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني والمدعوم من قبل برنامج التسهيل الممتد من صندوق النقد الدولي هو برنامج أردني وضع بأيدي أردنية وإيماننا بالإصلاح الاقتصادي هو إيمان حقيقي لتعزيز منعة الاقتصاد الأردني وثباته.