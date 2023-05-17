مال وأعمال

أردوغان يعلن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة شهرين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أردوغان يعلن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة شهرين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 مايو 2023 09:12 مساءً - – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لمدة شهرين، وذلك قبل يوم من انسحاب روسيا المحتمل من الاتفاق بسبب عراقيل قالت إنها تقف في طريق صادراتها من الحبوب والأسمدة.

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وتأتي تصريحات أردوغان التي وردت في كلمة أمام مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه بعد أن غادرت آخر سفينة من ميناء أوكراني بموجب الاتفاق.

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ويسمح الاتفاق بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود وكان من المقرر أن ينتهي يوم الخميس.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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