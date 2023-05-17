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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: تعديل قانون المناطق الاقتصادية لتصبح أكثر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 مايو 2023 10:09 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الاتفاق على تعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية، بما في ذلك اقتصادية قناة السويس، بهدف زيادة الحوافز لتكون مشجعة أكثر للاستثمار.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أنه تقرر إنشاء وحدة دائمة ستكون معنية بتلقي طلبات الشركات الناشئة وإقرار إجراءاتها والحوافز المقرر لها خلال شهر.
كما أشار إلى أن الدولة ملتزمة بسداد التعويضات عن نزع ملكية العقارات والأراضي التي تخص المستثمرين خلال 3 شهور.
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