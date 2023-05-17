مال وأعمال

رئيس الوزراء: تعديل قانون المناطق الاقتصادية لتصبح أكثر…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: تعديل قانون المناطق الاقتصادية لتصبح أكثر… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 مايو 2023 10:09 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الاتفاق على تعديل بعض مواد قانون المناطق الاقتصادية، بما في ذلك اقتصادية قناة السويس، بهدف زيادة الحوافز لتكون مشجعة أكثر للاستثمار.

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وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أنه تقرر إنشاء وحدة دائمة ستكون معنية بتلقي طلبات الشركات الناشئة وإقرار إجراءاتها والحوافز المقرر لها خلال شهر.

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كما أشار إلى أن الدولة ملتزمة بسداد التعويضات عن نزع ملكية العقارات والأراضي التي تخص المستثمرين خلال 3 شهور.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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