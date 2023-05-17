رئيس الوزراء: التوسع في البورصة السلعية والزراعات التعاقدية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 مايو 2023 10:09 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في البورصة السلعية والزراعات التعاقدية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن التوجه أصبح لكل الزراعات والمحاصيل المهمة للدولة؛ ليحصل الفلاح المصري على أعلى عائد.