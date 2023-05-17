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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: وحدة بمجلس الوزراء لتسريع طرح الشركات الحكومية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 مايو 2023 10:09 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه في إطار برنامج الطروحات الحكومية وجدنا كيانات عديدة، سواء شركات أو أصول، مملوكة إلى 10 أو 12 جهة بالدولة، وإن طرح هذه الكيانات يحتاج إلى سلسلة من الإجراءات البيروقراطية، التي تستغرق أمدا زمنيا بعيدا.
وأضاف: لذا كان المقترح، الذي وافق عليه المجلس الأعلى للاستثمار، بقانون لإنشاء وحدة تابعة لمجلس الوزراء تكون معنية بتجميع بيانات هذه الشركات واتخاذ القرارات الملزمة، سواء بالدمج أو التصفية أو بيع نصيب الدولة، دون الرجوع إلى كل هذه الجهات.
وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تسريع برنامج الطروحات الحكومية.
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