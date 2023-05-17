مدبولي: إعفاء بعض الأنشطة الصناعية من الرسوم الجمركية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 مايو 2023 11:06 مساءً - دوت الخليج – أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق عدد من الإجراءات بإعفاءات من الرسوم الجمركية والإدارية الأخرى لبعض الصناعات، في المناطق الجديدة أو لأنشطة صناعية نرغب في تشجيعها.

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن وزير الصناعة والتجارة سيكون مكلفا بتحديد عدد من الصناعات والأنشطة، التي سيشملها القرار.

كما أشار إلى حوافز ضريبية أخرى من المقرر تطبيقها في هذا الأمر.

وتطرق مدبولي إلى حافز أخر يخص المشروعات الصناعية، موضحا: من يحصل على قطعة أرض لإقامة مشروع صناعي سيسدد فقط المقدم، ويستفيد بعدها بعامين سماح، قبل سداد باقي ثمن الأرض على أقساط.

وأضاف: كما تقرر سريان رخصة تشغيل المصانع لمدة 5 سنوات بدلًا من عام واحد “وهي كانت شكوى أخرى من رجال الصناعة”.