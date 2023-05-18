مدبولي: السماح بقيد المستثمر الأجنبي في سجل المستوردين لمدة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 مايو 2023 09:12 صباحاً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، السماح للمستثمر الأجنبي بأن يسجل في سجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية وذلك لمدة 10 سنوات.

وأوضح: “لكي يتم تسجيل الشركة سابقا في سجل المستوردين ويستطيع المستثمر أن يستورد مستلزمات الإنتاج، ينص الأمر مسبقا على أن تحتوى الشركة على 51% من المصريين أو يكون لدى المستثمر الجنسية المصرية، لكن اليوم التعديل تضمن أنه طالما الشركة تم إنشاؤها في مصر حتى لو كانت ملكيتها 100% أجانب، لديهم الحق في أن يتم تسجيلها والبدء في استيراد مستلزمات الإنتاج”.