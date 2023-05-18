مدبولي: الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال 3…

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 مايو 2023 10:09 صباحاً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الإعلان خلال 3 أشهر عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة لخمس أو عشر سنوات قادمة.

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم: “كانت هناك شكاوى للمستثمرين كونهم دائما ما يتم مفاجأتهم بتعديلات في قوانين الضرائب، وبالتالي عدم اتضاح الروية”، مشيرا إلى أن وزير المالية كلف مكتبا استشاريا عالميا لوضع الوثيقة.

كما تحدث مدبولي عن إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح ما بين الشركات القابضة والشركات التابعة لها، للقطاع الخاص، موضحا أن الشكوى في هذا الإطار كانت الازدواج في سداد الضريبة، فبالتالي جرى إعداد هذه التعديلات، وسيقرها البرلمان في اقرب فرصة.

وفي إطار الحديث عن التيسيرات، أشار مدبولي إلى قانون المحاكم الاقتصادية المعنية بحل تلك المنازعات كان يضع حدا أقصي للمنازعة، بمعنى أنه على سبيل المثال ما إذا كان هناك منازعة على مبلغ وليكن قيمته 100 ألف جنيه، إذا زادت القيمة بالنسبة للمنازعة، تذهب للقضاء العام، وهذه الإجراءات من الممكن أن تأخذ المزيد من الوقت.

وأوضح رئيس الوزراء أن مبلغ الـ100 ألف جنيه الذي أقر في فترة زمنية سابقة، كان يمثل قيمة كبيرة في هذه الفترة، ولكن خلال الفترة الحالية يعد رقما متواضعا، لافتاً إلى التوافق على تعديل القانون، تشجيعا لأن يكون البت في أغلب النزاعات الاقتصادية يتم داخل المحاكم الاقتصادية، بالنظر لسرعة التقاضي والمرونة المتاحة بها.

كما أشار مدبولي إلى إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية مختلف الجهات المعنية، للتعامل مع ملف الشركات الناشئة، وتكون هذه الوحدة الجهة المعنية بتلقي الطلبات الخاصة بإقامة هذه الشركات، وتتولي وضع الرؤية الواضحة لعمل الشركات الناشئة، مع إتاحة المزيد من التيسيرات لمختلف الإجراءات الخاصة بإقامة مثل هذه الشركات.