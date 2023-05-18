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نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تخفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في مايو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 18 مايو 2023 12:12 مساءً - – قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، يوم الأربعاء إن بلاده تحقق خفضها المقرر لإنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا في مايو، وإن سوق النفط العالمية “متوازنة”.
وأضاف للصحفيين خلال زيارة لطهران، أن روسيا وإيران تواصلان بحث شركات روسية في ستة حقول نفطية في إيران، بينما يدرس البلدان استخدام اليوان الصيني في تجارتهما الثنائية.
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