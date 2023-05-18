انت الان تتابع خبر انخفاض أسعار الذهب محليا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، بواقع 20 قرشاً للغرام الواحد.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 40.40 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 47.40 و 36.00 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.