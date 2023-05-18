صادرات اليابان تنمو في أبريل بأبطأ وتيرة بأكثر من عامين

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 مايو 2023 03:12 مساءً - .. سجل نمو صادرات اليابان أضعف وتيرة له في أكثر من عامين في أبريل متأثرا بتراجع الطلبيات المتجهة إلى الصين وسط استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وأظهرت بيانات لوزارة المالية اليوم الخميس أن الصادرات ارتفعت 2.6% في أبريل على أساس سنوي، وهي وتيرة أبطأ مما توقعه الخبراء في استطلاع لرويترز بنمو بواقع 3.0%، كما أنها أقل من النسبة المسجلة في مارس وبلغت 4.3%. ومعدل النمو لشهر أبريل هو الأقل منذ فبراير 2021 الذي ارتفعت فيه الصادرات 4.5%.

وانخفضت صادرات اليابان 4.2% في الفترة من يناير إلى مارس، مسجلة أول هبوط فصلي في عام ونصف.

وبحسب الوجهة، تراجعت الصادرات اليابانية للصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، 2.9% في أبريل على أساس سنوي متأثرة بهبوط صادرات السيارات وقطع غيارها والصلب. وجاء التراجع بعد نزول 7.7 % في مارس، لتواصل بذلك هذه الصادرات الانخفاض للشهر الخامس على التوالي.

كما انخفضت الواردات 2.3% في أبريل، وهو ما يقل كثيرا عن متوسط التقديرات بتراجع نسبته 0.3% في أول نزول على أساس سنوي في 27 شهرا، وسط هبوط أسعار النفط الخام وغيره من السلع الأخرى.

ووصل عجز الميزان التجاري إلى 432.4 مليار ين (3.20 مليار دولار)، مقابل توقعات بأن يصل إلى 613.8 مليار ين.