أكوا باور السعودية توقع اتفاقية شراء الهيدروجين الأخضر في…

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 مايو 2023 05:06 مساءً - هاجر عطية _ أعلنت شركة أكوا باور السعودية عن توقيع إتفاقية شراء للهيدروجين الأخضر مع شركة أوزكيميوسانوات الكيميائية والمملوكة لدولة أوزبكستان وتوقيع إتفاقية شراء للطاقة مع الشبكة الكهربائية الوطنية في اوزبكستان بقيمة 100 مليون دولار.

وقالت الشركة فى البيان المرسل إلى البورصة السعودية اليوم الخميس، إن قدرة اتفاقية الشراء بلغت 3000 طن من الهيدروجين سنوياً، وتتراوح القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة من 52 لـ 100 ميجاواط.

وأوضحت أكوا باور، أن مدة اتفاقية شراء الهيدروجين الأخضر بلغت 15 عاما، فيما بلغت إتفاقية شراء الطاقة 25 عاما.

ويتوقع أن يظهر الأثر المالي بعد بدء التشغيل التجاري وذلك في يونيو 2024 ويونيو 2025