11 مليار دينار الإحتياطي الأجنبي في البنك المركزي

انت الان تتابع خبر11لامليار دينار الإحتياطي الأجنبي في البنك المركزي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني بنسبة 4% حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه لتصل إلى 17.508 مليار دولار.



ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن مقدار ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية حتى شهر نيسان الماضي بلغ 647 مليون دولار.



وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 1.4% حتى نهاية شهر نيسان الماضي مقارنة مع نهاية العام الماضي 2022 التي بلغت فيه الاحتياطيات 17.266 مليار دولار.