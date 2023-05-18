انت الان تتابع خبر اسعار الخضار و الفواكة في السوق المحلي الخميس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الخميس، 3125 طنا، منها 2299 طن خضار، و615 طن فواكه، و211 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15_ 25 قرشا، والبصل الناشف بين 15-25، والبطاطا بين 20- 30 والبندورة بين 7- 10، والجزر بين 20- 30، والخيار بين 15- 25 والزهرة بين 20- 30، والليمون بين 40- 60، والموز البلدي بين 50- 60 قرشا.