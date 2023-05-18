مال وأعمال

صادرات النفط السعودية ترتفع إلى 7.52 مليون برميل يوميا في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات النفط السعودية ترتفع إلى 7.52 مليون برميل يوميا في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 18 مايو 2023 06:12 مساءً - _ ارتفعت صادرات النفط الخام السعودية بواقع 68 ألف برميل يومياً إلى 7.52 مليون برميل يومياً في مارس الماضي، وفقاً لبيانات منظمة مبادرة البيانات المشتركة “جودي”.

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ونقل منتدى الطاقة العالمي عن بيانات “جودي”، نمو إنتاج السعودية من الخام إلى 14 ألف برميل يومياً إلى 10.46 مليون برميل يومياً في مارس الماضي.

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وارتفع الطلب العالمي على النفط 3 ملايين برميل يومياً على أساس شهري في مارس إلى أعلى مستوى سجلته الدول المشاركة في توفير بيانات “جودي”، نقلاً عن وكالة “”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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