- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات النفط السعودية ترتفع إلى 7.52 مليون برميل يوميا في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 18 مايو 2023 06:12 مساءً - _ ارتفعت صادرات النفط الخام السعودية بواقع 68 ألف برميل يومياً إلى 7.52 مليون برميل يومياً في مارس الماضي، وفقاً لبيانات منظمة مبادرة البيانات المشتركة “جودي”.
ونقل منتدى الطاقة العالمي عن بيانات “جودي”، نمو إنتاج السعودية من الخام إلى 14 ألف برميل يومياً إلى 10.46 مليون برميل يومياً في مارس الماضي.
وارتفع الطلب العالمي على النفط 3 ملايين برميل يومياً على أساس شهري في مارس إلى أعلى مستوى سجلته الدول المشاركة في توفير بيانات “جودي”، نقلاً عن وكالة “”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صادرات النفط السعودية ترتفع إلى 7.52 مليون برميل يوميا في… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.