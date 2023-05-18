صادرات النفط السعودية ترتفع إلى 7.52 مليون برميل يوميا في…

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 مايو 2023 06:12 مساءً - _ ارتفعت صادرات النفط الخام السعودية بواقع 68 ألف برميل يومياً إلى 7.52 مليون برميل يومياً في مارس الماضي، وفقاً لبيانات منظمة مبادرة البيانات المشتركة “جودي”.

ونقل منتدى الطاقة العالمي عن بيانات “جودي”، نمو إنتاج السعودية من الخام إلى 14 ألف برميل يومياً إلى 10.46 مليون برميل يومياً في مارس الماضي.

وارتفع الطلب العالمي على النفط 3 ملايين برميل يومياً على أساس شهري في مارس إلى أعلى مستوى سجلته الدول المشاركة في توفير بيانات “جودي”، نقلاً عن وكالة “”.