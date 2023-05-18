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نعرض لكم الان تفاصيل خبر كوفيكاب التونسية تضخ 25 مليون يورو لمشروع إنتاج الأسلاك… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 18 مايو 2023 07:09 مساءً - اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية مع ممثلى شركة كوفيكاب التونسية لإنتاج الأسلاك الكهربائية والكابلات الموجهة لصناعة السيارات، لبحث طلب الشركة للاستثمار في مصر.
وتنوي الشركة ضخ استثمارات تقترب من 25 مليون يورو كمرحلة أولى للمشروع، وذلك بحضور فاروق ثابتي المدير المالي للشركة وصلاح رباح مدير مشروع الشركة بتونس.
وأوضح عبد الكريم للشركة أن الهيئة على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لبدء الشركة في مشروعها في أسرع وقت وخاصة وأن قطاع السيارات والصناعات المغذية لها من أهم القطاعات الاستراتيجية التى تتبناها وزارة التجارة والصناعة في الفترة الراهنة لاسيما وأن صناعة أسلاك وكابلات السيارات من الصناعات عالية التقنية والتي تسد فجوة استيرادية علاوة على نية الشركة لتخصيص جزء من إنتاجها للتصدير، مما يسهم في توطين صناعة السيارات في مصر ودعم سلاسل التوريد بها تماشيا مع استراتيجية الحكومة.
وأشار إلى أنه تم استعراض عدد من الأماكن المقترحة للمشروع، حيث يفضل الجانب التونسي اقامة المشروع بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 30 الف م2.
وتعد شركة كوفيكاب أحد أهم الشركات الرائدة إقليميا وعالميا في صناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات حيث تمتلك 16 مصنع بعدة دول حول العالم مثل البرتغال والمكسيك ورومانيا والصين والمغرب والسعودية فضلا عن مصانعها بتونس.
وأكد ممثلي الشركة على أن قرار الشركة بالاستثمار في مصر جاء بعد دراسات مستفيضة للسوق المصري والمناخ الاستثمارى الحالي والسوق المصري وعملاء الشركة علاوة على المساندة الحكومية وجميعها مقومات دفعت الشركة لاتخاذ القرار بخوض التجربة الاستثمارية في مصر لتضاف إلى قصص نجاح الشركة حول العالم.
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