صعود طفيف في أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 2225 جنيها

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 مايو 2023 10:13 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل صعود الدولار مع حالة التفاؤل بشأن تحسن المفاوضات الأمريكية حول رفع سقف الدين، كما جاءت بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية أقوى من المتوقع، ما عزز من احتمالية رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وزاد من الضغط على الذهب.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الخميس، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الأربعاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2225 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 10 دولارات لتسجل مستوى 1974 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2542 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1908 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1484 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 17800 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 45 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2255 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2210 جنيهات، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 7 دولارات بالأسواق العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1991 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1984 دولارًا.

ولفت، إمبابي، إلى أن السوق المحلية تشهد ارتفاعات طفيفة على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، نتيجة حالة من الترقب لاجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس، لتحديد مصير أسعار الفائدة، بجانب تطبيق سعر صرف مرن، والذي سيكون له تأثير على حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.