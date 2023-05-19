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نعرض لكم الان تفاصيل خبر طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 242 ألف من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 19 مايو 2023 12:12 صباحاً - _ تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة لأول مرة تراجعت 22 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ 242 ألفا في الأسبوع المنتهي في 13 مايو.
كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 264 ألفا في أحدث أسبوع.
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