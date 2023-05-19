انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الأربعاء 17 مايو.. الطن عمل عظمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذرة اليوم، الأربعاء الموافق 17 مايو بالأسواق المحلية، وتختلف الأسعار عن سعر الذرة أول أمس، وتختلف الأسعار عن سعر الذرة منذ يومين، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير الآن تلك الأسعار التي جاءت بناء على التعاملات اليومية، والتي تكون على النحو التالي.

سعر الذرة اليوم

سعر الذرة الجنيه الكمية سعر طن الذرة البرازيلي اليوم سجل عند 15400 جنيه. الطن سعر طن الذرة الأرجنتيني سجل عند 15400 جنيه. الطن

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023

سعر الذرة الجنيه الكمية سعر طن الذرة الروماني سجل عند 13400 جنيه. الطن سعر الذرة الأوكراني سجل عند 13400 جنيه. الطن

سعر أردب الذرة 2023 عالميا