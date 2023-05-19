سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 مايو.. انهيار كبير للجرام الواحد

انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 مايو.. انهيار كبير للجرام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب اليوم، الأربعاء الموافق 17 مايو 2023 بالأسواق، وتختلف تلك الأسعار من محل لأخر ومن منطقة لأخرى، وتختلف الأسعار عن سعر الذهب يوم أمس، وتختلف أيضا عن سعر الذهب أول أمس أيضا، كما جاء سعر الذهب حسب التعاملات اليومية على النحو التالي.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

سعر الذهب الجنيه الدولار سعر جرام الذهب عيار 24 سجل سعره نحو 2607 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعره نحو 2280 جنيها.

أسعار الذهب اليوم تحديث يومي

سعر الذهب الجنيه الدولار سعر جرام الذهب عيار 18 سجل عند نحو 1955 جنيها. سعر السبيكة وزن كيلو سجلت عند 2.641.000 جنيها.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الذهب الجنيه الدولار سعر كيلو الذهب عيار 24 سجل عند حوالي 2.607 مليون جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل عند 18240 جنيها، ووزنه 8 جرام من عيار 21.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء