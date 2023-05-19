مال وأعمال

معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 7.1% خلال الربع الأول من 2023

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 7.1% خلال الربع الأول من 2023 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 19 مايو 2023 05:06 مساءً - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، في بيان إن معدل البطالة في مصر بلغ 7.1 بالمئة خلال الربع الأول من 2023، في الفترة من يناير إلى مارس من 7.2 بالمئة في الربع السابق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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