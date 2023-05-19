نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 7.1% خلال الربع الأول من 2023 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 19 مايو 2023 05:06 مساءً - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، في بيان إن معدل البطالة في مصر بلغ 7.1 بالمئة خلال الربع الأول من 2023، في الفترة من يناير إلى مارس من 7.2 بالمئة في الربع السابق.

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