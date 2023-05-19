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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الغاز في أوروبا تتراجع لأدني مستوى منذ عامين من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 19 مايو 2023 05:06 مساءً - وكالات _ واصلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي تراجعها لتبلغ الخميس أدنى مستوى منذ نحو عامين بسبب أسواق مشبعة بشكل جيد بمخزونات مريحة في أوروبا وارتفاع في درجات الحرارة يؤدي إلى تراجع الطلب.
وقرابة الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش تم تداول العقود الآجلة للغاز الهولندي (تي تي اف) الذي يعد المرجع الأوروبي بنحو 29.90 يورو لكل ميغاواط في الساعة بعيد وصوله إلى 29.85 يورو لكل ميجاواط في الساعة. ولم يسجل هذا السعر منذ يونيو 2021.
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