مال وأعمال

ريشي سوناك يعلن عن استثمارات يابانية بأكثر من 22 مليار دولار…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر ريشي سوناك يعلن عن استثمارات يابانية بأكثر من 22 مليار دولار… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الجمعة 19 مايو 2023 06:12 مساءً - سكاي نيوز _ أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الخميس، عن استثمارات يابانية بأكثر من 22 مليار دولار في بريطانيا، متفهما مخاوف الشركات المصنعة للسيارات بشأن قواعد التجارة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومؤكدا وجود محادثات بين لندن والاتحاد بهذا الشأن.

predco_adv_2021

وقال سوناك الذي يزور طوكيو قبل عقد قمة قادة دول مجموعة السبع في هيروشيما، إن الاستثمارات من قبل الشركات اليابانية بقيمة 17.7 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار) هي بمثابة “تصويت كبير على الثقة” بالاقتصاد البريطاني.

وتتضمن هذه الاستثمارات تمويلا مخططا بقيمة عشرة مليارات جنيه استرليني لمشاريع طاقة الرياح والهيدروجين من ماروبيني اليابانية، بحسب داونينغ ستريت.

وأكد سوناك أن هذه الاتفاقات تظهر ثمار ما بعد بريكست بعدما أصبحت بريطانيا أول اقتصاد غير إقليمي ينضم إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ.

HapiSalonWhite

ولكن ما زال خروج لندن من الاتحاد الاوروبي مشكلة كبرى للشركات.

BonatMisr

وحذرت شركة “ستيلانتس” الاوروبية لصناعة السيارات من إمكان إغلاقها عددا من المصانع في بريطانيا في حال فشلت حكومة سوناك في تعديل قوانين التجارة المتعلقة ببريكست، لتسهيل توريد البطاريات للسيارات الكهربائية.

وانضم كل من فورد وجاغوار لاند روفر ومجموعة الضغط لصالح صناع السيارات “في دي ايه” إلى مطالبات بالحفاظ على الوصول المعفي من الإيرادات الجمركية رغم اقتراب الموعد النهائي المحدد بموجب اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكد سوناك للاعلام البريطاني في اليابان “هذا أمر أثاره مصنعو السيارات في كل انحاء أوروبا وليس فقط في بريطانيا، كمصدر قلق”.

وتابع “نتيجة لذلك، نجري حوارا مع الاتحاد الأوروبي حول كيفية تبديد هذه المخاوف عندما يتعلق الأمر بتصنيع السيارات بشكل عام”.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريشي سوناك يعلن عن استثمارات يابانية بأكثر من 22 مليار دولار… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا