الملياردير رأي داليو: استمرار رفع سقف الدين الأمريكي سيؤدي…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 19 مايو 2023 07:09 مساءً - سي إن بي سي _ لا يتوقع الملياردير رأي داليو أن يسمح المشرعون لأمريكا بالتخلف عن السداد، لكنهم ما زالوا يفشلون في التوصل إلى حل قابل للتطبيق على المدى الطويل لمسألة الديون، مما يؤدي إلى أزمة في نهاية المطاف.

وفي منشور الخميس 18 مايو على لينكد إن، توقع مؤسس بريدج ووتر أن تؤدي المفاوضات إلى تعهدات بخفض العجز في السنوات المقبلة، لكنها لن تصبح حقيقة واقعة عندما يحين الوقت.

وكتب داليو يقول: “زيادة حد الديون بالطريقة التي فعلها الكونجرس والرؤساء مرارًا وتكرارًا، وعلى الأرجح ستتكرر هذه المرة، ستعني أنه لن يكون هناك حد معقول للديون”. “سيؤدي هذا في النهاية إلى انهيار مالي كارثي”.

وأعرب الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مؤخرًا عن تفاؤلهما بالتوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون لتجنب التخلف عن السداد، لكن داليو يرى مشكلة أكبر.

قال إن إنفاق أكثر مما تكسب وتمويله بالديون كما فعلت الولايات المتحدة لسنوات، ليس مستدامًا، وليس الخيار الذي سيتخذه إذا كان الأمر متروكًا له.

وأشار داليو إلى أن هذا القرار سيجعل من المستحيل دفع سعر فائدة مرتفع للمستثمرين بما يكفي لجعلهم يمتلكون أصول دين، مع إبقاء أسعار الفائدة منخفضة بما يكفي للمقترضين ليتمكنوا من خدمة ديونهم.

“عندما تصل أصول الدين والخصوم إلى النقطة التي يكون فيها مبلغ الدين المباع أكبر من مبلغ الدين الذي يرغب المشترون في شرائه، تواجه البنوك المركزية خيارًا: إما أن تترك أسعار الفائدة ترتفع لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وهو الأمر الذي يسحق المدينين والاقتصاد، أو يضطرون إلى طباعة النقود وشراء الديون، وهو أمر تضخمي يشجع حاملي الديون على بيع الدين، الأمر الذي يجعل هذا الاختلال في ميزان الدين أسوأ”.

كلا النتيجتين – في رأيه – تخلق أزمة ديون، مع بيع السندات الحكومية بكميات كبيرة. في الوقت نفسه، سيؤدي الفشل في زيادة حد الدين إلى فوضى مالية واضطراب اجتماعي.