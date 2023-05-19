الذهب يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ فبراير الماضي

دبي - احمد فتحي في الجمعة 19 مايو 2023 08:10 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار الذهب ، اليوم الجمعة، لتتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي لها خلال 3 أشهر ونصف، إذ أدت الآمال في أن تتوصل المفاوضات لحل لأزمة سقف الدين الحكومي الأمريكي وتلاشي التوقعات بخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام إلى تراجع الذهب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1963.39 دولار للأونصة، لكنه اتجه صوب انخفاض أسبوعي بنسبة 2.4%، هو الأكبر منذ أوائل فبراير، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.2% إلى 1964.60 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف، إن الأسواق تتوقع نهاية إيجابية لمحادثات سقف الدين الحكومي الأميركي إذ تتحدث التصريحات الجديدة عن إحراز تقدم “ومع ارتفاع عائدات سندات الخزانة والدولار في نفس الوقت يتراجع الذهب”.

وانخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف خلال اليوم، لكنه حام قرب أعلى مستوى في شهرين، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب.

وقال اثنان من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يبدو أن التضخم في الولايات المتحدة ينخفض بالسرعة الكافية التي تسمح للبنك المركزي الأميركي بتعليق رفع أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يتحدث جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في فعالية في وقت لاحق من اليوم، وسيبحث المتعاملون عن أي دلائل تشير إلى مسار السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.64 دولار للأونصة، وارتفع سعر البلاتين 0.3% إلى 1052.43 دولار، وزاد البلاديوم 1.5% إلى 1474.63 دولار.