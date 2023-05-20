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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة تفرض عقوبات إضافية على روسيا من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 20 مايو 2023 01:09 مساءً - _ أضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة 71 كيانا إلى قائمة تجارية سوداء بسبب دعمها روسيا فيما أعلنت دول مجموعة السبع فرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.
وتستهدف إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية أي دعم يقدم للجيش الروسي وتوسع نطاق القيود المفروضة على صادرات روسيا وروسيا البيضاء. وتشمل القائمة السوداء 69 كيانا روسيا وواحدا من كل من أرمينيا وقرغيزستان.
وقالت الوزارة إن العقوبات الجديدة على الصادرات تستهدف مشروعات النفط والغاز في روسيا وروسيا البيضاء.
والعقوبات الجديدة جزء من أحدث حزمة من الإجراءات وضوابط التصدير التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وتستهدف تقويض القاعدة الصناعية لروسيا وقدرتها على مواصلة الحرب.
وتأتي التحركات الجديدة في الوقت الذي اتفقت فيه الولايات المتحدة وباقي الاقتصادات الرئيسية في مجموعة السبع على تشديد العقوبات ضد روسيا أثناء اجتماعهم في اليابان.
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