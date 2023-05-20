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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن توقف مفاوضات سقف الدين من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 20 مايو 2023 03:12 مساءً - سكاي نيوز _ أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي اليوم الجمعة، أنه لا بد أن “تتوقف” المفاوضات مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين الأمريكي.
وقال مكارثي للصحفيين في الكونجرس ردا على أسئلة بشأن وضع المحادثات “نعم، يجب أن نتوقف”. وجاء ذلك بعدما أكد البيت الأبيض وجود “اختلافات فعلية” بين الطرفين بشأن كيفية حل الأزمة.
وكان كبير المفاوضين الجمهوريين قال إن المحادثات بين الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب وإدارة الرئيس جو بايدن حول رفع سقف الدين توقفت “مؤقتا” اليوم، فيما قال البيت الأبيض إن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا.
ولا يملك الجانبان سوى القليل من الوقت للتوصل إلى اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بتخلف كارثي عن السداد.
وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن الحكومة قد تعجز عن سداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن النائب جاريت جريفز، كبير المفاوضين الجمهوريين الذي عينه الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن مكارثي، قوله “قررنا الضغط على زر الإيقاف المؤقت لأن الأمر ليس مثمرا”.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا.
وقال المسؤول “إذا تفاوض الجانبان بحسن نية وأدركا أنهما لن يحصلا على كل ما يريدان، فلا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق”.
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