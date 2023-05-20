نعرض لكم الان تفاصيل خبر جو بايدن: أمريكا ستتجنب التخلف عن سداد الدين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 20 مايو 2023 05:10 مساءً - _ أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على تجنب التخلف عن سداد الدين، بعد تصريحات البيت الأبيض إن ثمة خلافات كبيرة باقية مع المفاوضين الجمهوريين بشأن سقف الدين.

جاء ذبك خلال تصريحات بايدن في مدينة هيروشيما اليابانية، لحضور قمة مجموعة دول السبع الكبرى.

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