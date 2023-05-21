ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2350 جنيهًا

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 مايو 2023 12:12 صباحاً - شاهندة إبراهيم_ ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بحوالي 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم السبت، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2350 جنيه، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 1978 دولارًا.

و أضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2686 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2015 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1567 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18800 جنيه.

وصعدت أسعار الذهب بقيمة 75 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2225 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2300 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 21 دولارًا بالأسواق العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1957 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1978 دولارًا.

ولفت إمبابي، إلى أن ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، جاء بعد تصريحات رئيس الفيدرالي أمس الجمعة، والتي أعلن من خلالها إنه ربما لن تكون هناك حاجة لرفع الفائدة في ظل معاناة القطاع المصرفي، كما أدى انهيار محادثات رفع سقف الديون الأمريكية إلى انخفاض الدولار، ما عزز من قوة الذهب كملاذ آمن.