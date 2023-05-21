مال وأعمال

مجموعة السبع تدعو لاستكمال اتفاق حبوب البحر الأسود وتنفيذه…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجموعة السبع تدعو لاستكمال اتفاق حبوب البحر الأسود وتنفيذه… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 21 مايو 2023 01:13 صباحاً - سي إن بي سي_ أكدت مجموعة السبع في بيان لها أنها دعت أمس الجمعة المشاركين كافة باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لمواصلة التنفيذ الكامل له بسلاسة وبأقصى درجة ممكنة وطالما اقتضت الضرورة.

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وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، جرى تمديد الاتفاق شهرين آخرين، في اتفاق تم التوصل إليه قبل يوم من الموعد الذي كان يمكن فيه لروسيا الانسحاب من الاتفاق بسبب عوائق أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة.

 

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وشدد بيان دول مجموعة السبع حول الأمن الغذائي العالمي، أمس الجمعة، على أهمية السماح باستمرار وصول الحبوب إلى من هم أكثر حاجة إليها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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