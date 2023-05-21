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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجموعة السبع تدعو لاستكمال اتفاق حبوب البحر الأسود وتنفيذه… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 21 مايو 2023 01:13 صباحاً - سي إن بي سي_ أكدت مجموعة السبع في بيان لها أنها دعت أمس الجمعة المشاركين كافة باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لمواصلة التنفيذ الكامل له بسلاسة وبأقصى درجة ممكنة وطالما اقتضت الضرورة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، جرى تمديد الاتفاق شهرين آخرين، في اتفاق تم التوصل إليه قبل يوم من الموعد الذي كان يمكن فيه لروسيا الانسحاب من الاتفاق بسبب عوائق أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة.
وشدد بيان دول مجموعة السبع حول الأمن الغذائي العالمي، أمس الجمعة، على أهمية السماح باستمرار وصول الحبوب إلى من هم أكثر حاجة إليها.
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