مال وأعمال

نائب جمهوري: انتهاء محادثات سقف الديون الأمريكية دون إحراز…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نائب جمهوري: انتهاء محادثات سقف الديون الأمريكية دون إحراز… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 21 مايو 2023 12:12 مساءً - _ قال النائب الجمهوري باتريك ماكهنري ، إن اجتماعا بين البيت الأبيض ومفاوضين من الحزب الجمهوري ، بشأن رفع سقف الديون الأمريكية انتهى مساء الجمعة دون إحراز تقدم.

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وأضاف النائب الجمهوري جاريت جريفز أن توقيت الاجتماع المقبل مع البيت الأبيض “غير محدد الآن”.

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وقال ماكهنري إنه غير واثق من أن المفاوضين سيصلون إلى الهدف الذي ينشده كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب والمتمثل في حل أزمة رفع سقف الدين خلال الأيام القليلة المقبلة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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