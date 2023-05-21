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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نائب جمهوري: انتهاء محادثات سقف الديون الأمريكية دون إحراز… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 21 مايو 2023 12:12 مساءً - _ قال النائب الجمهوري باتريك ماكهنري ، إن اجتماعا بين البيت الأبيض ومفاوضين من الحزب الجمهوري ، بشأن رفع سقف الديون الأمريكية انتهى مساء الجمعة دون إحراز تقدم.
وأضاف النائب الجمهوري جاريت جريفز أن توقيت الاجتماع المقبل مع البيت الأبيض “غير محدد الآن”.
وقال ماكهنري إنه غير واثق من أن المفاوضين سيصلون إلى الهدف الذي ينشده كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب والمتمثل في حل أزمة رفع سقف الدين خلال الأيام القليلة المقبلة.
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