مال وأعمال

رئيس الوزراء: تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 مايو 2023 01:09 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ما يحظى به قطاع الطاقة من اهتمام، لافتا إلى ما تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، وتعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانات.

predco_adv_2021

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستعرض شاكر، خلال الاجتماع، جهود الوزارة فى جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة، وسبل تعظيم أوجه القطاع الخاص المحلي والاجنبي فيما يتم إقامته وتنفيذه من مشروعات، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة.

BonatMisr

وتطرق وزير الكهرباء، خلال اللقاء، إلى جهود توفير التغذية الكهربائية لمختلف المشروعات الاستراتيجية والتنموية، وخاصة ما يتعلق بقطاعي الصناعة والزراعة، لما لهما من دور كبير فى تحقيق الاهداف الاقتصادية المنشودة، وما تتضمنه من نمو فى حجم الصادرات المصرية، فضلا عن التوسع فى الرقعة الزراعية، تأميناً لمختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

HapiSalonWhite

وتناول الدكتور محمد شاكر، فى هذا الصدد، الموقف الخاص بإنشاء عدد من المحطات ومحولات الكهرباء، وكذا ما يتعلق بخطوط الربط، لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية الخاصة بالاستصلاح الزراعى، مستعرضاً تقريراً مفصلاً حول التوقيتات الزمنية المتعلقة بالانتهاء من هذه المشروعات، وكذا خطة التدفقات المالية اللازمة لتنفيذها خلال الفترة القادمة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا