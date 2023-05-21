رئيس الوزراء: تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 مايو 2023 01:09 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ما يحظى به قطاع الطاقة من اهتمام، لافتا إلى ما تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، وتعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستعرض شاكر، خلال الاجتماع، جهود الوزارة فى جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة، وسبل تعظيم أوجه القطاع الخاص المحلي والاجنبي فيما يتم إقامته وتنفيذه من مشروعات، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة.

وتطرق وزير الكهرباء، خلال اللقاء، إلى جهود توفير التغذية الكهربائية لمختلف المشروعات الاستراتيجية والتنموية، وخاصة ما يتعلق بقطاعي الصناعة والزراعة، لما لهما من دور كبير فى تحقيق الاهداف الاقتصادية المنشودة، وما تتضمنه من نمو فى حجم الصادرات المصرية، فضلا عن التوسع فى الرقعة الزراعية، تأميناً لمختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وتناول الدكتور محمد شاكر، فى هذا الصدد، الموقف الخاص بإنشاء عدد من المحطات ومحولات الكهرباء، وكذا ما يتعلق بخطوط الربط، لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية الخاصة بالاستصلاح الزراعى، مستعرضاً تقريراً مفصلاً حول التوقيتات الزمنية المتعلقة بالانتهاء من هذه المشروعات، وكذا خطة التدفقات المالية اللازمة لتنفيذها خلال الفترة القادمة.