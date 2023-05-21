رئيس الوزراء يتابع مشروعات التعاون مع شركة سكاتك النرويجية

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 مايو 2023 01:09 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة على الاستمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات بمختلف القطاعات، وبخاصة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، باعتباره واحدا من قطاعات الاستثمار الواعدة في مصر؛ بالنظر لما نمتلك من إمكانات ومقومات تسعى مختلف أجهزة الدولة لتعظيم الاستفادة منها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم، لمتابعة موقف مشروعات التعاون مع شركة “سكاتك” النرويجية، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، والمهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفنى لوزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور تامر هيكل، مدير عام التخطيط ومتابعة المشروعات، بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

وأشار مسئولو وزارة البترول إلى أن مشروع التعاون مع “سكاتك” تتضمن مشروعا لإنتاج الأمونيا الخضراء، جرى توقيع اتفاق تطوير مشترك بشأنه خلال شهر فبراير الماضي مع شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”؛ لإنتاج 150 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 880 مليون دولار أمريكي.

كما تناول مسئولو البترول أيضا الموقف الخاص بمشروع التعاون مع شركة “سكاتك” النرويجية، لإنتاج الميثانول الأخضر، موضحين أن هذا المشروع يهدف إلي إنتاج 40 ألف طن سنوياً من الميثانول الحيوي، يمكن زيادتها إلى 200 ألف طن سنوياً، بالاشتراك والتعاون مع شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك)، بتكلفة استثمارية مبدئية تصل إلى حوالي 450 مليون دولار أمريكي تزداد إلى ملياري دولار أمريكي مع زيادة القدرة الإنتاجية.

ولفتوا إلى أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، كما أنه سيتضمن إنشاء أول محطة في مصر لتزويد السفن بالوقود الحيوي الأخضر.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة موقف هذه المشروعات المهمة، ودفع العمل بها، وتذليل أي عقبة إن وجدت.