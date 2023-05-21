نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجدي الوليلي: تحول إيجابي مرتقب لأسعار السلع الغذائية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 مايو 2023 02:06 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، إنه تم الإفراج خلال الأيام القليلة الماضية عن كميات من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وبالأخص مدخلات الأعلاف، والتي أدت بدورها إلى انخفاض أسعار السلع بشكل ملحوظ. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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